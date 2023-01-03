Gürcü hamsisi 30, Sinop hamsisi 60 TL

Havaların soğumasıyla palamuttan sonra kendini gösteren hamsi Trabzon'un Moloz mevkiindeki balık tezgahlarını süslemeye devam ediyor. Son zamanlarda Sinop ve Gürcistan tarafında avlanan hamsinin satışa sunulduğu tezgahlarda mezgit, istavrit ve şoklanmış palamutlar da yerini alıyor. Kış aylarında özellikle Karadeniz Bölgesi'nin önemli besin maddelerinden biri olan hamsi iriliğine göre kilosu 30-60 TL arasında satılıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkinde balıkçılık yapan Mehmetcan Örseloğlu, hamsinin her zamanki gibi tezgahları süslemeye devam ettiğini belirterek “Vatandaş hamsinin boyutlarından dolayı biraz şikayetçi. Hamsi az çıktığı için fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bir gün 30-40 TL'den satılan hamsi diğer gün 60-70 TL'den satılıyor. Deniz ve balık bir borsadır. Fiyatlar balığın bol miktarda olduğu zaman düşer. Balık az olduğu zaman fiyatlar yükselir. Vatandaş her zaman cebini düşündüğünden dolayı fiyatların aşağıya çekilmesini bekliyor. Bizimde temennimiz balığın çok olup fiyatların düşmesidir. Hem biz bol bol satarız hem de vatandaş bol bol tüketir. Ama göstergeler öyle umut verici değil. Günü birlik olan hamsiyi takip etmenin derdindeyiz” dedi.

Ozan Köse



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