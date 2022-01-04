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Gürcüler boş bavullarla gümrük kapısından geçip, dolu bavulla dönüyorlar

Gürcüler boş bavullarla gümrük kapısından geçip, dolu bavulla dönüyorlar
Gürcüler boş bavullarla gümrük kapısından geçip, dolu bavulla dönüyorlar

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak ülkemize, boş bavullarla giriş yapan Gürcü vatandaşlar, alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerin ülkelerine geri dolu bavullarla dönüyor. Bu hareketlikte 1 Gürcistan Larisi'nin 4,28 TL olmasının önemli etkisi olurken, Hopa ve Kemalpaşa ilçe esnafı ise bu durumdan oldukça memnun.

Gürcüler boş bavullarla gümrük kapısından geçip, dolu bavulla dönüyorlar - Tıkla İzle

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez alış veriş yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020'de yaya yolcu geçişlerine kapatılan Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı 1 Haziran 2021 tarihinde yeniden geçişlere açılmıştı. Kimlikli geçişlerin devam ettiği gümrük kapısında bu kez, bavul ticareti yoğunluğu yaşanıyor.

Kurdaki dalgalanmayı fırsat bilen Gürcistan uyruklu vatandaşlar sabahın erken saatlerinde gümrük kapısını kullanarak, ülkemize boş bavullarla giriş yapıp Kemalpaşa ve Hopa İlçelerinden alış veriş yaptıktan sonra akşam saatlerin ülkelerine dolu bavullarla geri dönüyor. Bu hareketliliğin ana nedeni olarak ise 1 Gürcistan Larisi'nin 4,28 TL olması gösteriliyor.

Kemalpaşa'da Laleli hareketliliği

Kemalpaşa ilçesinin bir dönem bavul ticaretinin merkezi İstanbul-Laleli benzer hareketliliğini yaşandığını İfade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın yolcu geçişlerine açılmasının ardından, bölgede hem ticaretin hem de sosyal hayatın yeniden canlandığını söyledi. Akyürek, "Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde 700'e yakın tekstil mağazamız var. Özelikle tekstil ve gıdada sektörlerinde hareketlilik var. Pandemi nedeniyle 2 yılda yakın kapının kapalı olmasından kaynaklı zor günler geçiren esnafımızın biraz olsun son süreçte yüzleri gülüyor" dedi.

Eskiden dolu bavulla gelip boş dönüyorlardı şimdi ise...

İlçe esnafları ise bavul ticareti yeniden başladığını ama bu kez tersine bir ticaret olduğunu belirterek "Önceden Gürcüler dolu bavulla gelip ülkemizde satış yaparlardı şimdi ise boş bavulla gelip, ülkemizde ne buldularsa dolu bavulla dönüyorlar, hareketli günlere yeniden döndük, işlerimiz iyiye gidiyor" ifadelerini kullandılar.

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