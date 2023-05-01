Güreş Federasyonu şampiyonları ödüllendirdi



Uluslararası U20 Şampiyonlar Turnuvası'nın ikinci gününde, sporculuk dönemlerinde Türk bayrağını göndere çektirerek İstiklal Marşı'nı dünyanın dört bir yanında okutan isimlerden Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Mahmut Demir, Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim, dünya ve Avrupa şampiyonu Nazmi Avluca, dünya ikincisi Bilal Tabur, Akdeniz Oyunları şampiyonu Mücahit Güngör, Veteranlar dünya ikincisi Ercan Ayyıldız, Gençler dünya ikincisi İrfan Kirazlı, Büyükler Avrupa üçüncüsü ve Ordulararası dünya şampiyonu Nuri Zengin, Üniversitelerarası dünya şampiyonu Sait Bingöl'e plaket takdim edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, şampiyonlara plaketlerini takdim ederken günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

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