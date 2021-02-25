Güreş Milli Takımları, Ukrayna'da

Olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, Outstanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial turnuvası için Ukrayna'ya gitti. 11 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı da zorlu turnuvada mücadele edecek.
Milliler turnuvanın ardından 1 Mart tarihinde yurda dönecek. 28 Şubat tarihinde sona erecek olan organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular şöyle:
Serbest stil
57 Kg: Ferhat Kılıç
61 Kg: Şaban Kızıltaş, Ali Karaboğa, Cabbar Duyum, Recep Topal
65 Kg: Ahmet Duman
70 Kg: Selahattin Kılıçsallayan
74 Kg: Soner Demirtaş
79 Kg: Ramazan Sarı, Tarık Gür, Abdullah Arslan, Abdulvasi Balta
86 Kg: Fatih Erdin, Osman Göçen
92 Kg: Arif Özen
97 Kg: Süleyman Karadeniz
125 Kg: Oktay Güngör, Paşa Ekrem Karabulut, Hüseyin Soğukoğlu
Grekoromen stil
63 Kg: Kerem Kamal
72 Kg: Atakan Yüksel
82 Kg: Fatih Cengiz
97 Kg: Metehan Başar
Kadınlar
50 Kg: Aynur Erge
53 Kg: Esra Pul
57 Kg: Mehlika Öztürk
62 Kg: Cansu Aksoy, Aslı Tuğcu
68 Kg: Aslı Demir, Nesrin Baş
76 Kg: Ayşegül Özbeğe