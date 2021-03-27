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Güreşçi genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Güreşçi genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Güreşçi genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Aksu Belediyespor Kulübünün 20 yaşındaki güreşçisi trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu Belediyespor Kulübü Sporcusu Mehmet Dinek'in (20)kullandığı plakasız motosiklet M.A. yönetimindeki 32 PE 573 plakalı tırın altında kaldı. Dinek'in aynı yönde seyir halinde olan ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobilin arkadan çarpması sonucu motosikletin kontrolü kaybedip karşı şeride geçtiği ve tırın altında kaldığı bildirildi.
Kazanın ardından tır sürücüsü M.A'nın gözaltına alındığı ve olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Hilal kara
 

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