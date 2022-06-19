Güreşlere hazırladığı 600 kilogramlık boğasını Çoruh nehrinde yıkıyor

Artvin ve ilçelerinde geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerine kentte önemli bir kültürü barındırıyor. Boğa sahipleri güreşlere hazırladıkları boğalarına farklı yöntemler uyguluyor. Yusufeli ilçesine bağlı Karameşe köyünde boğacılık yapan Abdullah Sami Özalp (30), beslediği 600 kilogramlık ‘Canpolat' isimli boğasını ilginç bir yöntemle güreşlere hazırlıyor.

2-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Kafkasör Boğa Güreşleri Festivalinde büyükorta kategorisinde güreşecek ‘Canpolat' isimli boğa, sahibi eşliğinde günlük idman yapıyor. Her gün 8 kilometre koşup ağırlık çeken boğa, sporun sonunda Çoruh nehrisin azgın sularında serinliyor. Boğa sahibi Özalp, 600 kilogramlık boğasıyla suya girerek günün yorgunluğunu atıyor. Boğasıyla Çoruh nehrine giren Özalp, görüntüleri sosyal medya hesabından, ‘Artvin'de yüzen boğa' diyerek paylaşınca büyük ilgi gördü.

Çoruh nehri kenarında büyüdüğünü ifade eden Özalp, “Boğacılık bize atalarımızdan yadigar. Şehrimizin önemli bir kültürü. Nerdeyse herkesin ahırında bir boğaya rastlamanız mümkün. Canpolat'ta benim gibi bu coğrafyada büyüdü, Çoruh nehrin bilir. Yazları buralara da hava çok sıcak olur. Bizde serinlemek için Çoruh nehrine gireriz. Bir gün Canpolat'ı da soktum alıştı. O günden bugüne spordan sonra serinlemek için birlikte Çoruh nehrine giriyoruz. Benim için özel bir hayvan, inşallah Kafkasör festivalinde şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

Adem Güngör