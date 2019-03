Gürkan Şef, üniversite öğrencilerine başarısının sırrını anlattı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ‘Girişimcilik' dersi kapsamında düzenlediği “Gürkan Şef'in Lezzete ve Başarıya Yolculuğu” adlı seminer, üniversitenin Cevizlibağ yerleşkesinde gerçekleştirildi. Öğrencilere kendi girişimcilik öyküsünü ve et ile olan bağını anlatan Gürkan Şef, onlara tavsiyelerde bulundu. Seminerin ardından kendi yazdığı kitabı öğrencilere hediye eden Gürkan Şef daha sonra kendi markası olan özel soslu Asado Burger'i pişirerek öğrencilere ve öğretim üyelerine sundu.



“Bu işi yapmak istiyorlarsa bu mesleği çok sevmeleri gerekiyor”

Öğrencilik yıllarındaki anılarını, öğrenciyken okul masraflarını çıkartmak adına çalıştığı günleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri ile paylaşan Et'in Jönü olarak tanınan Gürkan Topçu, “Ben kendimi hem akademi mezunu, hem de alaylı olarak nitelendiriyorum. Ülkemizde et üzerine bir kitap yoktu ve bu bir eksiklikti maalesef. Bunun üzerine 51 tariften oluşan bir kitap yazdım ve Türk halkının beğenisine sundum” dedi.

Gastronomi alanında girişimcilik yapmak isteyen öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulanan Gürkan Şef, şöyle konuştu: “Öğrenciler bu işi yapmak istiyorlarsa, bu mesleği çok sevmeleri gerekiyor. Ben her zaman genç arkadaşlara şunu söylüyorum; Bir gün dahi ‘Bugün de işe gidecek miyim?' demedim, onlar da dememeli. Eğer ki derlerse, ayakları geri geri gidiyorsa başarılı olamazlar. Bu nedenle öncelikle mesleklerini çok sevmeleri gerekiyor. Türk mutfağı dünyada ilk 10'da. Biz bunu ilk 3'te görmek istiyoruz ve bunun için de tabi ki çabalıyoruz. Bunların yanı sıra evrensel bir dil olan İngilizceyi bilmek zorundayız. Çünkü bizim de yurtdışında restoranlarımız var ve yabancı dilin faydalarını orada yaşarken görüyoruz.”

Gürkan Şef, Türk halkına da et konusunda “Biz halk olarak eti çok seviyoruz. Yapılan yanlışlar var. Etimizi çok fazla pişirmeyelim” uyarısında bulundu.



“Gürkan Şef tam bir başarı öyküsü”

Türk insanının eti çok sevdiğini, herkes gibi kendisinin de eti çok sevdiğini anlatan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise, "Gürkan Şef tam bir başarı öyküsü, özellikle gençler, üniversite buluşmaları sadece bir bilgi akışı değildir, değer üretme becerisidir. Bu değerin yaşam boyu başarılarıyla, koyduğu kariyer hedefiyle, daha iyi başarabilme azmiyle bugün tanışacaksınız. Söyleyişi hayatınızın bundan sonraki süreçleriyle bağ kurarak dinleyin" şeklinde konuştu.



“Öğrencilerimizin girişimciliğe hazır hale gelmelerini hedefliyoruz”

Etkinlikte konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin de girişimcilik konusunda öğrencilere yol gösterici olduklarını belirterek, “Yıllardır biz üniversite olarak ‘Girişimcilik' dersi veriyoruz. Bu, Yüksek Öğretim Kurumu'nun da (YÖK) desteklediği bir şey. Bu dersi alan öğrencilerimiz Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) sertifika alarak kendi işyerlerini kurma şansına sahip olabiliyorlar. Bizler de bu kapsamda sadece teoriyi değil, pratiğin getirdiği güzellikleri de yaşamak ve onların heveslerini arttırmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Böylece öğrencilerimizin girişimciliğe daha hevesli olmasını ve girişimciliğe kendilerini hazır hissetmelerini hedefliyoruz” diye konuştu.