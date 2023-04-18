Gürültü yapan esnaf arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Kuşadası- Davutlar yolu üzerinde bulunan Karasu Halk Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yapı malzemeleri satan İbrahim Z. ile mobilyacı Bülent G. arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgada İbrahim Z. pompalı tüfeğini ateşledi. Ateş açılması sonucu Bülent G. bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bülent G.'yi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Z. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşber Okayer

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