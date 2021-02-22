Gürültü yapan yabancı uyruklu şahıslar polisi görünce camdan atladı

Olay, Sancaktepe İnönü Mahallesi Minber Sokak'ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanın ilk katında oturan Afgan uyruklu 4 şahıs daire içerisinde çıkardıkları gürültü sonrası komşuları tarafından polis ekiplerine şikayet edildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerini gören Afganistan asıllı 4 şahıs evin camından aşağı atladı. Apartmanın ilk katından atlayan 4 Afgan şahıstan 2'si atlama sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye sevk edilen şahısların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.