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Gürün-Sivas yolunda sel nedeniyle ulaşım aksadı

Gürün-Sivas yolunda sel nedeniyle ulaşım aksadı
Gürün-Sivas yolunda sel nedeniyle ulaşım aksadı

Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan sel Gürün-Sivas yolunu bir süreliğine ulaşıma kapattı.

Gürün-Sivas yolunda sel nedeniyle ulaşım aksadı - Tıkla İzle

Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonrası sel oluştu. Sel Sivas-Gürün yolunu Kangal ilçesi Mancılık köyü mevkiinde araç ulaşımına kapattı. Suların aktığı yoldan araçlar ilerleyemeyince ulaşım çift yönlü kapandı. Bir süre sonra suların çekilmesiyle ve ekiplerin yolu temizlemesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan Şarkışla ilçesinde de etkili olan aşırı yağmur yıllardır akmayan Gülsu kanalını adeta coşturdu.

Yasin Kayacı - Mehmet Bardak

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