Gürün'de deprem sonrası hasar gören binaların yıkımına başlandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Deprem çevre illerden de hissedilirken, Sivas'ın Gürün ilçesi de şiddetli sallandı. İlçede can kaybı ve yaralanma olmazken, birçok yapı ağır hasar gördü. 217 binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğu ilçede kontrollü yıkımlar başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşlar yıkımları meraklı gözlerle izledi.

“30 günlük itiraz süreleri beklendikten sonra yıkım işlemine geçilecektir”

30 günlük itiraz süreleri beklendikten sonra hasarlı binaların yıkım işlemine geçileceğini belirten Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "6 Şubat Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan depreminden sonra ağır hasar alan binalarımızdan acil yıkılacak olan bir tanesinin yıkımına başlandı. Bunun dışında kamu binalarının yıkımına devam edilecek. Ama diğer ağır hasarlı binaların 30 günlük itiraz süreleri beklendikten sonra yıkım işlemine geçilecektir" dedi.

Yasin Kayacı

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