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Gürün'deki depremin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Gürün'deki depremin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Gürün'deki depremin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Sivas’ın Gürün ilçesinden dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

Dün saat 20.19'da Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem bölgede hissedilmişti. Depremin hasarı hava ağarınca ortaya çıktı. İlçeye bağlı Suçatı Boğaziçi Mahallesi Gazören yaylasında bulunan bazı ev ve ahırlarda da çökme ve yıkıntılar meydana geldi. Yıkım sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

“Evlerimiz ve ahırlarımız kullanılamaz hale geldi”

Mahalle sakinlerinden Turgay Kayacı, ahır ve evlerin kullanılamaz hale geldiğini söyleyerek, “Buradaki hayvan barınaklarımız kullandığımız evler akşamki 4.7'lik depremde tamamen yerle bir olmuştur. Allah'tan hayvanları tahliye ettik. Herhangi bir can kaybı ve hayvan kaybımız yok ama evlerimiz ve ahırlarımız kullanılamaz hale geldi” dedi.

Yasin Kayacı

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