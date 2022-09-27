Gurur ve hüzün bir arada: Komandolar Suriye'ye uğurlandı

Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Suriye'de görev yapacak 136 komando için Elazığ İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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