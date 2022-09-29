Guterres: 'Modern dünyada yeri yok'

Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da düzenlediği sözde referandumların ardından söz konusu bölgelerin Rusya topraklarına katılımına yeşil ışık yakılmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki işgal altındaki toprakları ilhak etme hareketini kınayarak, bu eylemlerin devam etmesi halinde, bölgede barış umutlarının tehlikeye atılacağı ve eylemlerin "tehlikeli bir tırmanışa" yol açacağı konusunda uyardı.

Aylin Albayrak

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