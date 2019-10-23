Güvenli bölgenin dışı da izlenecek

Türkiye, Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar olan bölgede genişliği 444 kilometre, Suriye sınır hattından M4 kara yoluna kadar ise derinliği 30-32 kilometre olacak şekilde güvenli bölge oluşturmak için kararlılığını gösteriyor. Askerî kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) güvenli bölgede kuracağı on iki modüler üs sayesinde 32 kilometrenin ötesi de kontrol altında olacak. Irak'taki modüler üsler gibi olması planlanan üsler sayesinde; keşif, gözetleme faaliyeti yürütülecek. İdlib'deki gözlem noktalarından ayrı olarak Suriye'nin kuzeyinde kurulacak üs noktalarının muharip gücü de olacak, herhangi bir durumda anında müdahale edilebilecek. En son silah sistemleriyle donatılacak üs bölgeleri; havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemleri, alarm, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluşacak.

SON TEKNOLOJİ İLE DONATILACAK

Üslerde SARP uzaktan komutalı silah sistemi, GERGEDAN sabit tesis koruma sistemi, ŞAHİNGÖZ termal kameralar, ACAR kara gözetleme radarı, telsiz ve İHA'lara karşı karıştırma cihazı bulunacak. 360 derece etrafını gören termal kameralar, sismik mayınlar ve gergi sistemi ile kontrol edilen tel çitlerle çevrilecek olan üsler, birbirleriyle bağlantılı olacak. Böylece, güveli bölgeye teröristlerin sızması önlenecek ve 30-32 kilometre dışında da teröristlerin hareket alanı kısıtlanacak.

İDLİB'DEN FARKLI OLACAK

Üs bölgelerinin İdlib'deki gibi olmayacağına dikkat çeken askerî kaynaklar, “İdlib'deki gözlem noktalarının sadece rejim ve muhalifler arasındaki çatışmaları ve ateşkesi gözetleme görevi bulunuyor. Ancak Suriye'nin kuzeyinde kurulacak olan güvenli bölgede yer alacak güvenlik noktaları, daha çok Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri gibi kullanılacak. Herhangi bir durumda olaylara anında müdahale edilebilecek” bilgisini verdi. Stratejik noktalara konuşlandırılacak bu üs bölgeleri sayesinde M4 kara yolunun diğer tarafını da (güneyinde) gözlemleneceğine dikkat çeken kaynaklar, “M4 kara yolunun ötesine ayak basmadan da müdahale edebilecek uzun menzilli silahlarımız, mühimmatlarımız, her türlü askerî teçhizatımız mevcut” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi