Güvenli internet tırı İstanbul'da

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu projesi 'Güvenli İnternet Tırı', Crytek İstanbul ofisinin de katkıları ile Türkiye turuna devam ediyor. Geçen hafta Zonguldak'ta bulunan güvenli internet tırı 1-2 Aralık tarihlerinde İstanbul, Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu etkinliğinde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Crytek İstanbul'un kurduğu standa gelecek ziyaretçiler, burada Crytek'in geliştirdiği Warface, The Climb ve Robinson: The Journey isimli oyunları oynayıp, çağın en büyük teknolojik gelişmelerinden biri olan sanal gerçekliğe birinci elden ulaşıp, deneyimleyecekler. Ayrıca, gelecek ziyaretçilere Crytek'in geliştirdiği Warface oyununa ait çeşitli içeriklerin bulunduğu etkinlik kartları hediye edileceği kaydedildi.

Yapılan bilgilendirmede; internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu projesi güvenli internet tırı yolda olduğu müddetçe, onlarla birlikte seyahat etmeye devam edecek olan Crytek İstanbul ekibi, teknolojiye ulaşma fırsatı sınırlı olan çocuk ve gençlere teknoloji deneyimleri yaşatmaya devam edecek.