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Güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü

Güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü
Güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü

Adana’da bir sitenin özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken site yönetimi görevlinin işine son verdi.

Güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 22 Ağustos tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sitede oturan vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K.'nin yaptığının iddia edilmesi üzerine yönetim güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise M.E.K.'nin güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü.
Bunun üzerine site yönetimi M.E.K.'nin işine son verdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi.
Köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Umutcan İşledici
 

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