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Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendini vurdu

Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendini vurdu
Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendini vurdu

Başkent'te bir okulda müdürle tartışan güvenlik görevlisi dışarıdan getirdiği silahla önce müdüre ateş ederek yaraladı sonrasında ise teslim olmamak için kendisini vurdu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinde okul müdürü ve güvenlik görevlisi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dışarıdan getirdiği silahla müdür odasına giden güvenlik görevlisi M.E, okul müdürü Ş.A.G'yi tabancayla vurarak yaraladı. Daha sonra polise teslim olmamak için kendini vuran Ekinci, ağır yaralandı. Olayın olduğu sırada okulda bulunan öğrenciler tahliye edilerek okul tatil edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Mehmet Kalay - İbrahim Berat Yılmaz
 

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