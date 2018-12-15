Güvenlik güçleri, tefecilere göz açtırmıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri vatandaşların kazanımlarına göz diken tefecilere yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Bu yıl tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlar, geçen yıla göre yüzde 48'lik bir artış gösterdi. Operasyonlarda gözaltına alınan bin 697 şüpheliden, 196'sı tutuklandı. 2017 yılında ise bin 112 kişi gözaltına alınmış, bunların 68'i tutuklanmıştı.

Operasyon sayısı yüzde 48 arttı

Vatandaşları mağdur eden tefecilere yönelik yürütülen operasyonlar, geçen yıla göre yüzde 48'lik bir artış gösterirken, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile birlikte, tefecilik suçunun önlenebilmesi için ihbarlar harici, tefecilik tespitine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Özellikle modern tefecilik olarak tabir edilen “Pos Tefecilerine” yönelik gerekli önlemler alınması için İl Emniyet KOM Birimlerince çok sayıda soruşturma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ”İkinci 100 Günlük Eylem Planı”nda suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve tefecilik gibi suçların yaptırımlarına yönelik yapılacak çalışma sayesinde, bu suçlarla daha etkin mücadele edilecek.