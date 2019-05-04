Güvenlik güçleri terörle mücadelede destan yazıyor

Güvenlik güçleri son dönemde yürüttüğü başarılı iç güvenlik operasyonları ile terörle mücadelede adeta destan yazıyor. Yürütülen mücadelede askeri yöntemlerin yanı sıra, psikolojik ve sosyolojik yöntemler de kullanılıyor. Bu süreçte; terör örgütü tarafından daha ergenlik dönemindeyken zorla dağa çıkartılan çocukların, teröristler tarafından maruz kaldıkları cinsel saldırılar, istismarlar, aşağılamalardan kurtarabilmek için aileler güvenlik güçleri ile işbirliği yapılıyor.

Kullanılan yöntemin başarısı, güvenlik güçlerine yönelik artan teslim olmalar ile kendini gösteriyor. Çocukları dağa çıkan aileler pişmanlıklarını, “Keşke daha önce getirebilseydik, hiç gitmeseydi” sözleri ile özetliyor.

2019 ilk dört ayda 127 terörist teslim oldu

Doğru stratejiler ve atılan tüm bu adımlar, ikna yoluyla teslim olan terörist sayısını da her geçen gün artıyor. 2016 yılında teslim olan 366 örgüt mensubundan; 49'u ikna yoluyla teslim oldu. 2017 yılında teslim olan 417 örgüt mensubundan; 135'i ikna yoluyla ve geçtiğimiz yıl da teslim olan 375 örgüt mensubundan; 165'i ikna yoluyla örgütten ayrıldı. 2019 yılında ilk 4 ayda 127 terör örgütü mensubu teslim oldu. Bunlardan 82'si ailelerin de desteği ile ikna edilerek örgütten ayrılması sağlandı.

13-25 yaşındaki bireylere tecavüz ediliyor

Örgüte katılım çağına bakıldığında büyük çoğunluğun 13-25 yaşları arasındaki ergenlik ve geç ergenlik dönemindeki bireyler olduğu görülüyor. Zorla dağa gönderilen bu yaş gruplarındaki çocuklar, terör örgütü içinde cinsel saldırılar, istismarlar, aşağılamalara maruz kalıyor.

PKK/KCK içinde kapana sıkışmış çocuklar ve gençler gidecek bir yeri olmadığı, kaçmanın da mümkün olmadığını fikrini düşünüyor. Evladı için terör örgütünün yurt dışı kampına giden bir anne, iki gece kayanın üzerinde sabahlayarak, çocuğunu örgütten kurtardı. “Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum” diyen annenin ısrarı terör örgütünü pes ettirdi.