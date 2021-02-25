Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri girdi

Avcılar son günlerde meydana gelen kapı göbeği patlatılması suretiyle “Evden Hırsızlık” konuları ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bahse konu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların metrobüs kullanarak ilçeye geldikleri güzergah tespit edildi. Şüpheliler dün polis ekipleri tarafından takibe alındı. Polisleri fark eden şahıs üzerinde bulunan çanta ve cep telefonunu atarak kaçmaya başladı. İsminin Z.A.T., olduğu belirlenen şahıs, yaşanan kovalamaca neticesinde Denizköşkler Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında, Z.A.T., isimli şahsın Gümüşpala Mahallesinde meydana gelen “Evden Hırsızlık” olayını gerçekleştiren şüpheli şahıslardan olduğu, ikamet sahipleri ile yapılan görüşme ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde tespit edildi.

Kaçarken attığı çantanın içinden çaldığı eşyalar çıktı

Şahsın kaçarken attığı çanta içerisinde yapılan aramalarda; 4 adet tornavida, 1 adet kapı göbeği kırmak için kullanılan kurbağacık, Eşkal değiştirmek için kullanıldığı değerlendirilen pantolon ve tişört, 1 adet laptop, 11 adet yüzük, 4 çift küpe, 1 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet gümüş kolye, 2 adet kolye, 3 adet kadın kol saati, 1 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Mağdur şahıslara gösterilen eşyaların tamamının bahse konu ikametten çalındığı tespit edildi. Daha sonra da eşyalar mağdurlara teslim edildi.

Güvenlik kamerasını fark edince arka arka binaya girdiler

Gözaltına alınan Z.A.T., isimli şahıs bugün “Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şahısların binaya girme anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kullandıkları yöntem şaşkınlık uyandırdı. Görüntüde, şahısların güvenlik kamerasını fark edince binaya arka arka girdikleri görülüyor. Daha sonra bina içindeki halleri ve çıkışları görülüyor.