Güvenlik kamerasını gören şüpheli kadın adeta şok geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Akarbaşı Mahallesi Beki Sokak'ta bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla giren 2 kadın, daire kapılarını kontrol ederken güvenlik kameralarına yakalandı. Teker teker daire kapılarını kontrol eden şüpheli kadınlardan biri, ilk başta fark etmeği güvenlik kamerasını görünce adeta şaşırdı. Panikleyen şüpheli kadınlar, nasıl uzaklaştığını bilemedi. Bu sırada kattaki bir evin kapısını açan kadının 'Hırsızlığa mı geldiniz, polisi arıyorum' diye seslenmesi üzerine kadınlardan biri 'Geri zekalı' diye seslendi.

Ali Furkan Çetiner

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