- Güvenlik Kaynakları: “Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz."

- Güvenlik Kaynakları: "NATO içerisinde prosedür, usuller var. Onlar normal şekilde işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' gibi ifadeler kabul edilebilir değil."

- Güvenlik Kaynakları: "Coğrafi olarak güney kanadında yer alıyoruz ama Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir."

- MSB: "Türkiye, yasa dışı göçün engellenmesi maksadıyla Ege'de yürütülen NATO faaliyetiyle yasa dışı göçün büyük oranda azalmasında en büyük pay sahibidir."



