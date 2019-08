Güvenlik korucuları ve şehit ailelerinden Kıran operasyonlarına destek

İçişleri Bakanı emir ve talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, komutasında yürütülen Kıran operasyonları ile terör ve teröristle mücadelede yeni bir evreye girildiğini ifade eden Sözen, bu operasyonların akabinde PKK terör örgütünün Türkiye'nin ve bölge halkının kaderi olmaktan çıkacağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi. Sözen, "Bu operasyonla İHA ve SİHA'ların dahi göremeyecekleri derinlikteki mağaralarda lağım fareleri gibi saklanan PKK'lılar aranıp bulunacak ve inlerinde imha edileceklerdir.

Ayrıca kırsaldaki yerleşim yerlerine vatandaşların içine saklanma olasılıkları olan teröristler de Kıran operasyonları ile bulunup etkisiz hale getirileceklerdir. Kıran operasyonları sadece teröristlere yönelik değil, teröristlerin mühimmatlarının ve döşedikleri patlayıcı düzeneklerinin bulunup etkisiz hale getirilmesini de hedeflenmektedir" dedi.

"Kıran operasyonları terörü tamamen kazıyacaktır"

Kıran operasyonları ile bölgenin tamamen terörden arındırılacağını dile getiren Ziya Sözen, genişleyerek devam edecek operasyonlarla terörün tamamen ülke gündeminden çıkarılacağını ve bölgeden kazılarak söküp atılacağını söyledi. Sözen, "Önümüzdeki günlerde bölgenin tamamını kapsayacak Kıran operasyonları ile inşallah bölge en kısa zamanda teröristlerden tamamen arındırılacak, teröristlerin döşedikleri patlayıcı tuzaklar temizlenecek bölge tamamen huzura kavuşturulacaktır. Kıran operasyonları nihayete erdiğinde 40 yıldır binlerce şehit ve gazi verme pahasına mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü inşallah tamamen bitecek ve tarihin tozlu raflarında yerini alacaktır. Kıran operasyonlarının yüzde yüz başarıya ulaşması için bölge halkının mutlak suretle güvenlik güçlerimize destek olması gerekmektedir.

Bölge halkının desteği, saklanan teröristlerin bulunup yok edilmesinde son derece önem arz edecektir. Bölge halkı kendi huzuru ve barışı için, PKK terör örgütünün tamamen bitmesi için güvenlik güçlerimize her konuda, özellikle bilgi akışı konusunda destek sunmalıdır. Çünkü terörün bitmesi ile bölge halkı rahata kavuşacak, bölgede bitme aşamasına gelen tarım ve hayvancılık yeniden canlanacak, bölgeye yeni yatırımlar gelecek, 40 yıldır terörle mücadeleye harcanan kaynaklar bölgenin kalkınmasına harcanacak, bölge ekonomik olarak şaha kalkacaktır. 40 yıldır ilk defa terörü bitirmeye bu kadar yaklaşmışken bu fırsatı kırmamalıyız. Vatandaş devlet iş birliği ile terörün tamamen bitmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır" şeklinde konuştu.

Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür

Ziya Sözen terörü bitirmek için kararlı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve her türlü desteği sağlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sözen, "Bu vesile ile terörün ve teröristlerin bitirilmesi için gösterilen çaba, gayret ve kararlılıktan dolayı Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, her ortamda terörle mücadeleye desteklerini sunan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, terörle mücadele tarihimizin en başarılı ve dik duruşlu İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen, terör örgütlerinin korkulu rüyası konumunda olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, sınırlarınız ötesinde yürütülen başarılı operasyonların talimatını veren Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a ve kuvvet komutanlarımıza, Kıran operasyonlarına bizzat komutanlık eden, ara, bul, yok et yönünde emir ve direktifler veren Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin'e, Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş'a ve operasyona katılan asker, polis ve güvenlik korucularımıza teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

