Güvercin kafeslerini vuran fırtınanın hasarı sabah ortaya çıktı

Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısında bulunan güvercin kafeslerinin fırtınadan devrilmesi sonucu 50 güvercin telef oldu. İş yerinin önünde park halinde bulunan kamyonetin üzerine kafes düşmesi sonucu kamyonette de zarar oluştu. İş yeri sahibi Mehmet Toprak, iş yerinde hobi olarak güvercin beslendiğini belirterek, "600 dolayında paçalı, İran, Tahran, Van cinsi taklacı oyun güvercini bulunuyordu. Akşam fırtına çıktığı için kontrole geldiğimde kafeslerinin fırtınadan dolayı devrildiğini gördüm. 50 dolayında telef var, 100 den fazlası yaralı, kalanlar da çok korkmuş. Üzüntümüz büyük, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Arif Kaplan

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