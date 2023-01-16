Güzeldere Menderesinin kıvrımlı şekli hayran bırakıyor

Tatvan-Hizan karayolunun Güzeldere Vadisinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen doğanın 'kılcal damarları' gibi kıvrılan menderesler, göz kamaştıran güzellikleriyle hayran bırakıyor. Yaz ve kış aylarında fotoğraf tutkunları için açık bir stüdyo konumunda olan ve dümdüz ovanın içinde kıvrılarak uzanan Güzeldere Menderesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Daha çok ilkbahar aylarında rengarenk çiçeklerle kaplanan mendereslerin olduğu alan, kışın da etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanıyor. Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan menderesler, son dönemde yaşanan kuraklık ve yağışın az olması nedeniyle akan suyun miktarında düşüş yaşandı. Fakat buna rağmen bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle var olan suyunun buzla kaplandığı ve çevresinde kar örtüsünün bulunduğu menderesler, güzelliği ile dikkat çekerken her mevsim eşsiz manzarası ile fotoğrafçıların çekim alanı oluyor.

Mücahit Tarlan-Recep Gökhan Kılıç

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