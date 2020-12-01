Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi gün geçtikçe düşüyor

İzmir'in günlük içme suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan Aliağa Güzelhisar Barajı'nda doluluk oranı azaldı. Doluluk oranı nisan ayında yüzde 65.17, mayıs ayında yüzde 63.08, haziran ayında yüzde 60.69, temmuz ayında yüzde 56.67, ağustos ayında yüzde 52.78, eylül ayında yüzde 49.45, ekim ayında 47.11, kasım ayında ise 45.36 olarak ölçüldü. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son güncellemeye göre aktif doluluk oranında azalma olan barajda kullanılabilir su hacmi 65 milyon 38 bin metreküp oldu. Güzelhisar Barajı'nın doluluk oranı 2019 yılının kasım ayına kıyasla yüzde 20.1 azaldı. İzmir'deki barajların güncel su seviyeleri ise şöyle: "Tahtalı Barajı yüzde 35.49, Balçova Barajı yüzde 15.64, Ürkmez Barajı yüzde 29.61, Gördes Barajı yüzde 4.7, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 12.86."