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Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu

Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu
Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu

Kırşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere 18 ilde güzellik firmasına yönelik düzenlenen 'Dolandırıcılık' operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre merkezi İstanbul'da bulunan ve ülke genelinde de şubeleri olan bir güzellik firmasına 'Dolandırıcılık' yapıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kendilerini farklı sıfatlarla tanıtarak güzellik merkezine gelen kişilere 'abonelik' adı altında sözleşme imzalatıp dolandırdığı tespit edildi. Çoğunu kadınların oluşturduğu ve yönetici kadronun da aralarında yer aldığı 43 kişi, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Enderhan Öz
 

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