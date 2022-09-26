Güzellik fuarlarına ziyaretçi akını

Us Fuar tarafından Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen Estetik Güzellik Kozmetik Kişisel Bakım Fuarı ‘Beauty Life Expo' ve Saç Kozmetik Kuaför Ekipmanları Fuarı ‘Cosmo Hair Expo' Türkiye'nin güzellik sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarların henüz ikinci gününde ziyaretçi sayısı 10 bini aştı.

11 şehir güç birliği yaptı

Antalya ve çevresindeki 11 şehrin berberler, kuaförler, güzellik uzmanları oda ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen fuarlarda sektörün ihtiyaç duyduğu tüm ürünler sergilenirken saç kesimden kişisel bakıma farklı alanlardaki show, eğitim, panel gibi etkinliklerle katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Fuarların açılış sonrası stantları ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, geçen yıl da katıldığı fuarın büyümüş olmasından ve ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Hem fuarcılık şirketimizi hem de bu organizasyona destek veren oda ve kuruluşlarımızı kutluyorum. Gelecek yıl bu organizasyonun uluslararası olması için çaba gösterilmeli” dedi.

"Hayalimizi uluslararası olarak revize ettik"

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Tolgahan Demir de iki yıl önce kurdukları bir hayalden yola çıktıkları organizasyonun bugün güzellik sektörünün en etkin fuarları arasına girmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Demir, “Bu başarıyı bölgemizdeki oda ve STK başkanlarımızın desteğiyle sağladık. Hayalimizi revize ediyoruz. Yeni hedefimiz alan olarak en az üç katına çıkaracağımız fuarlarımızı uluslararası organizasyona dönüştürmek” diye konuştu.

Us Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler de dünyada ve Türkiye'de pazar payı her geçen yıl artan güzellik sektöründen Antalya ve Türkiye'nin daha fazla pay alması için bu fuarlara yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Fuarlara bir önceki yıldan daha fazla ilgi gösterilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Selviler, “Başta balkan ülkeleri olmak üzere farklı coğrafyalarda bu fuarlarımızın tanıtımına başladık. Gelecek yıl uluslararası bir etkinlik için tüm hazırlıkları yapıyoruz” dedi.

Fuarlara Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Sosyal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Uluğtürkan ve Türkiye'nin her bölgesinden güzellik sektörü temsilcileri ile yurt dışından çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Fuarlarda neler var?

27 Eylül 2022 saat 19.00'a kadar açık kalacak ‘Beauty Life Expo' ve ‘Cosmo Hair Expo' fuarlarında medikal estetik, profesyonel kozmetik, saç, SPA, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemler sergileniyor. Alanında uzman doktorların, plastik cerrahların, estetik ve güzellik uzmanlarının, dermatologların, kuaförlerin, makyaj sanatçılarının ve diğer sektör profesyonellerinin eğitim ve showlarının yer aldığı fuarların etkinlikleri de yoğun ilgi görüyor.

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