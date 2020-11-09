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Güzellik merkezinde patlama

Güzellik merkezinde patlama
Güzellik merkezinde patlama

Malatya'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon cihazının patlaması sonucu çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin asma katındaki lazer epilasyon cihazı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu iş yerini dumanlar kaplarken, çalışanlar büyük panik yaşadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz
 

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