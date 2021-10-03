Güzellik merkezinden iddialı açılış: ''Güzellik sektöründe 1 numarayız''

Güzellik sektöründe Türkiye, dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Son yıllarda sosyal medya kullanımın artmasıyla insanlar, fotoğraflarda şık ve güzel görünmek istiyor. Çevresinde de şık ve güzel görünmek isteyenler soluğu güzellik merkezlerinde alıyor. Bunun için de girişimciler yatırımlar yaparak şubeler açıyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Güzellik Uzmanı Sevim Alan, Bahçeşehir'de ünlü isim Ebru Yaşar'ın katılımıyla İstanbul'daki 11'inci şubesi açtı. Alan, daha önce dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın ekibinden ortaklık teklifi aldığını açıklamıştı.

Yatırımlara değinen Güzellik Uzman Sevim Alan, ''İstanbul'da 11'inci şubemizi açtık. Şubelerimizi arttırmaya devam edeceğiz. Şu anda 7-8 şubemiz yapılıyor, toplamda 25 şubeye ulaştık. Mutluyuz, güzel işler yapıyoruz. İnşallah daha da güzel olacak'' dedi.

''Ülkemiz, güzellik sektöründe 1 numara''

Türkiye'nin güzellik sektöründe yerine vurgu yapan Alan, ''Ülkemiz, güzellik sektöründe 1 numara, özellikle pandemide öne çıktık. Sektörümüzün, gıda sektörünün önünde olduğuna dair mali raporlar var. Güzellik sektörü ülkemizde çok iyi durumda'' açıklamasında bulundu.

Sevim Alan Beauty Palace Bahçeşehir Şube Müdürü Jiyan Akalın, verdikleri hizmetler için şöyle konuştu: ''Cilt bakımı, Sevim hanımın ‘Diva Protokolü', ozon protokolü, ‘Süper Star', lazer epilasyon, zayıflama cihazı olan İmparator hizmetimiz var. Bunların dışında çatlak tedavisi, protez tırnak, kalıcı makyaj, dudak renklendirme, dipliner, 3D kıl tekniği microblading işlemi gibi birçok hizmetimiz bulunuyor.''

Havalar soğumasıyla kadınlara ciltleri için tavsiyeler veren Akalın, ''Çok kuru ciltler için nemlendirici kremler var, onları kullanabilirler. Bol bol su tüketilmeli ve dengeli beslenilmeli. Ayrıca şubemizde de gerekli cilt analizi yaparak protokollerimizle sorunları hallediyoruz. Sadece kadınlara değil, erkeklere de hizmetimiz mevcut. Cilt bakımı, el ve ayak bakımı, zayıflama ve lazer epilasyon gibi hizmetlerimiz mevcut'' şeklinde konuştu.

''Doğru ellerde yapılırsa estetiği seviyorum''

Açılışa katılan ünlü isim Ebru Yaşar, '' Güzellik denilince aklıma bakım ve temizlik geliyor. Her şeyden önce beden ve cildimizin temiz olması gerekir. Nemlendirici önemli, ben nemlendirici olmadan yaşayamam. Nemlendirici bağımlısıyım diyebilirim. Artık güzellik salonlarında çok hizmet var. Erkek ve kadınlar artık bakımına önem veriyor. Dış görünüşün iyi olması ve bakımlı olmak çok önemli. Güzellik merkezlerinin eve yakın olması da çok önemli. Ayda bir kez mutlaka cilt bakımı yaptırırım. Sporumu eksik etmem. Beslenmeme dikkat ederim. Bunlardan sonra mutlaka güzellik salonlarından destek alırım.

Doğru ellerde yapılırsa estetiği seviyorum. Bazen söylenen ile yapılan estettik doğru olmuyor. Artık siz o estetiği yaptırmış oluyorsunuz. Eğer estetik çok gerekliyse yaptırın. Estetik abartılmadan yapılmalı yoksa alışkanlığa dönebilir'' diye konuştu.