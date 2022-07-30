Güzellik ve bakım ürünleri alışveriş trendleri açıklandı

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 29 Temmuz Dünya Güzellik Günü'nde son bir yılda gerçekleşen güzellik ve bakım ürünleri alışverişlerine yönelik trendleri açıkladı. Dünyaca ünlü markaların ürünlerini bir araya getiren e-ticaret platformunda en çok ilgi gören ürünler sırasıyla ayak maskesi, güneş kremi, kapatıcı, kaş sabitleyici, saç toniği oldu.

Doğal makyaj ön planda

Doğal makyaj trendinin yükselişi devam ederken likit allıklar, doğal görünümlü ten ürünleri, BB kremler ve makyaj süngerleri yoğun ilgi gören ürünler arasında yer alırken en çok kavanoz formundaki kapatıcılar tercih edildi. Makyajında ışıltı ve rengi ön plana çıkarmak isteyen kullanıcılar ise alışverişlerinde en çok tercih ettiği ürünler arasında renkli eyelinerlar, ışıltılı göz farı paletleri ve dudak parlatıcıları yer aldı. Dolgun ve doğal kaş trendi, bu sene de yükselişe devam ederken kavanoz formundaki ürünlerle birlikte maskara formundaki ürünler de bu senenin trendleri arasında bulunuyor.

Cilt bakımına önem verenler, en çok yüz temizleyicilere, gözenek sıkılaştırıcı ve arındırıcı toniklere, akne karşıtı ve beyazlatıcı etkili yüz kremlerine, aydınlatma etkisi olan yüz peeling ürünlerine ilgi gösterdi. Yüz temizleme cihazları en çok satılanlar arasında dikkat çekti. Vücut bakım kategorisinde ise en fazla ilgi gören ürünler arasında ise nemlendirici ve ışıltı verici çok amaçlı kuru bakım yağları, vücut peelingleri, selülit ve çatlak onarıcı bakım kremleri bulunuyor. Saç bakım ürünlerinde ise saçları besleyen ve güçlendiren saç maskeleri, saç bakım yağları ve saç serumları en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Saç vitaminleri, zor taranan saçların kolay taranmasını sağlayan üç boyutlu profesyonel saç tarakları da 2022 yılında trend ürünlerin başında geldi.

Klasik parfümler öne çıkıyor

Bu yıl içinde en çok satılan kozmetik ürünleri arasında önemli yer tutan parfüm grubunda ise dingin, rahatlatıcı ve fresh kokular tercih edildi. Özellikle yaz döneminde vücut spreylerinin ve seyahat boy içeren ürün setleri de en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı.