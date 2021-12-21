GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak çekim yaptıkları Rusya'da gözaltına alındı

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde 16 Aralık Perşembe günü gerçekleşen olayda, Türk editörlerin eşyalarına en kondu, bütün verileri silindi ve kendilerine 'casusluk' suçlaması yöneltildi.

GZT editörleri cuma günü sınır dışı edilmek üzere Hakasya'nın başkenti Abakan'daki 'geri gönderme merkezine' getirildi ve ayrı hücrelere kondu. GZT editörleri, '10 gün gözaltı süresinin ardından' sınır dışı edilecekleri söylendi. Ancak Kenzhetay ve Karaçak'tan gelen bilgilere göre, Rus makamları 10 günlük sürenin uzaması için süreci yavaşlatıyor.

İnsan hakları ihlalleri var

Türk editörlerin gözaltında bulundukları 'geri gönderme merkezinde' insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Karaçak ve Kenzhetay, kaldıkları hücrelerde ısıtmanın olmadığını, hasta olmaları için havalandırmanın açıldığını, sıcak su bulunmadığını, günde iki kez hava almak için dışarı çıkabildiklerini ve sürekli olarak telefonlarının karıştırıldığını ifade etti.

Öte yandan, kaldıkları hücreler 7 gün 24 saat kamerayla izleniyor ve mahremiyetleri ihlal ediliyor.

Rusya'da yapılan haberlerde ise Kenzhetay ve Karaçak'ın 'Rus karşıtı propaganda yürüttüğü, casusluk yaptığı, Türklerin Rus hakimiyeti altında zor şartlarda yaşadığını göstermeye ve İslam'ı yaymaya çalıştığı' gibi asılsız iftiralara yer veriliyor. Ancak Türk editörlerin durumundan haberdar olan Hakasya'daki Türkler Kenzhetay ve Karaçak'a yiyecek ve içecek getiriyor.

“Türki Cumhuriyetlere girdikten sonra baskı arttı”

Daha önce çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay'da gözaltına alınan Kenzhetay ve Karaçak para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı. GZT Editörü Emin Karaçak, Rusya içerisinde büyük sıkıntı çekmediklerini ancak Türki Cumhuriyetlere girdikten sonra baskıların artırdığını ifade etti.