GZT Giresunspor Altay'ı 3 golle yıktı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8' Hayrullah'ın ara pasını alan Diabate'nin vuruşu kaleciden döndü. Seken topu defans uzaklaştırdı.

9' Diarra'nın defansın arkasına attığı topu Shapi ağlara yolladı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyonda Shapi'nin topa elle müdahale ettiğine hükmederek golü iptal etti.

18' defansın arakasında sarkan Aziz Behich'in ceza sahasına ortasında topu Shapi boş kale yerine dışarı attı.

31' gelişen Giresunspor atağında Shapi'nin ceza alanı sol çaprazından vuruşu ağlarla buluştu. 1-

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54' Traore'nin vuruşunu ceza sahası içinde kontrol eden Diabate topu ağlara yolladı. Ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi.

61' Giresunspor atağında Diarra'nın defans arkasına attığı topu Balde ağlara gönderdi. 2-0

71' gelişen Giresunspor atağında Shapi, rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

81' gelişen Altay atağında sağ kanatta Kappel'in ortasına Poco kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. 3-1

90+4' Giresunspor ceza alanı içinde oluşan karambolde Doukara'nın eline çarpan topu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Penaltının başına geçen Paixao'nun vuruşunu kaleci Okan kurtardı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna, Onur Özütoprak

Giresunspor: Okan, Diarra, Pelupessy, Sergio (Champness dk. 75), Traore, Balde (Doukara dk. 75), Aziz Behich (Emre dk. 86 ?), Diabate (Umut dk. 90+2 ?), Alexis Perez, Hayrullah, Shapi (Sergen dk. 85 ?)

Yedekler: Onurcan, Göktan, Douglas, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Altay: Mateusz, Naderi, Ahmet Yasser (Paixao dk. 46x ), Radriguez (Bamba dk. 46), Poko, Tamayo, Murat, Thiam, Eren (Kappel dk. 46), İbrahim (Zeki dk. 63), Cebrail

Yedekler: Cihan, Björkander, Aka, Ceyhun, Thaciano, Tugay

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Shapi Suleymanov (dk. 31), İbrahima Balde (dk. 61), Fousseni Diabate (dk. 72 pen.) (Giresunspor), Andre Poco (dk. 81) (Altay)

Sarı Kartlar: Murat Akça, Ahmet Yasser (Altay), Alexis Perez (Giresunspor)

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan