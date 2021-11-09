GZT Giresunspor gol atmakta zorlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de 12. Hafta geride kaldı. 44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden GZT Giresunspor, 12 maç sonunda; 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 10 puan topladı.

Bu maçlarda 7 gol atabilen Çotanaklar, kendi kalesinde 12 gol gördü. 9 gol yiyen lig ikincisi Atakaş Hatayspor, 10 gol yiyen 3'ncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor ve 11 gol yiyen lider Trabzonspor'dan sonra 12 golle ligin en az gol yiyen 4'üncü takımı olan GZT Giresunspor, savunma anlamında iyi bir performans ortaya koydu.

Defansta ve orta alanda rakiplerine kolay kolay geçit vermeyen Yeşil Beyazlılar, aynı başarıyı hücum bölgesine ise taşıyamadı. Giresunspor ligin en çok pozisyona giren takımlarından biri olmasına rağmen, girdiği pozisyonları neticelendirmekte sorun yaşayınca sıralamada 12. Haftayı 20 takımlı ligde 17. basamakta tamamladı.

Giresunspor'da bu sezon 4 futbolcu gol sevinci yaşadı. Çotanakların Süper Lig'de rakip filelere yolladığı 7 golün 3'ünü Diabate, 1'ini Doukara, 1'ini Sergio, 1'ini Champness atarken, 1 golü ise Çaykur Rizespor maçında Selim kendi kalesine attı.

Mesut Erdoğan