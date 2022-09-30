H-ÜFE yıllık yüzde 97,20 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 67,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,01 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 130,22 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 130,22, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,05, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 60,54, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 81,48, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 70,37, idari ve destek hizmetlerde yüzde 83,70 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 5,90 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,48, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,34, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,94, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,00, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,30 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 36,07, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 36,38, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 54,36 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 181,20, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 141,62, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 140,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetleri yüzde 2,32, istihdam hizmetleri yüzde 0,93, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 0,85 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 22,30, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,09, veterinerlik hizmetleri yüzde 12,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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