Haaland girdi, maçı değiştirdi

Bundesliga'da Borussia Dortmund, Augsburg'u yeni transfer Erling Haaland'ın yaptığı hat-trick ile 5-3 mağlup etti. Augsburg müsabakanın 55. dakikasına kadar bulduğu 3 gol ve yediği 1 golle maçı önde götürürken, 56. dakikada oyuna sarı-siyahlıların yeni transferi Erling Haaland dahil oldu. Haaland süre bulduğu 34 dakikada yaptığı 3 isabetli vuruşta 3 gol atarken, bir diğer genç isim Jadon Sancho'da 1 gol kaydetti. Yaptığı hat-trick ile maça damga vuran 19 yaşındaki futbolcu, Dortmundlu taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Ozan Buğra Koşar