Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınları yalnız yaşayan Hamit K.'den uzun süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine şahsın yaşadığı eve giden ekipler, Hamit K.''yı bçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Yaşanan olay sonrası Hamit K.'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Şahsın ölümüyle ilgili Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı geniş çaplı inceleme sürerken, cinayet zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.



Said Vakkas Yağcı

