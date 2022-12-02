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Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Harmancık Mahallesi Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Muzaffer Ege evinde ölü bulundu. Kanser sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Ege'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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