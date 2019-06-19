Haber kameramanı en önemli anı için kameranın önüne geçti

İhlas Haber Ajansı Ankara Bürosu'nda çalışan başarılı kameraman Mustafa Apaydın, gönlünü kaptırdığı Aslı Hilal Kuyucu ile hayatını birleştirmek için ilk adımı atarak evlenme teklifinde bulundu. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir mekanda kız arkadaşı Kuyucu'ya sürpriz yapan Apaydın, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mutluyuz, darısı diğer bekarların başına" diye konuştu.

Heyecanlı olduğunu söyleyen Kuyucu ise, "Evlilik teklifi bekliyordum ama biraz sürpriz oldu. Arkadaşımın doğum günü diye geldim. Herkes öyle söyledi ama arabadan inerken tahmin ettim. Çünkü arkadaşımda bulunduğumuz yerden ayrıldıktan sonra anladım. Evlenme teklifi son dakikada başarısız oldu. Ama mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Hasgül - Fatih Erdoğan - Mehmet Kalay

