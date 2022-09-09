Haber-Sen Başkanı Balcan: 'PTT'nin yasa ve kanunlara riayet etmesini istiyoruz'

Ankara'da Ulus meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber -Sen) Genel Başkanı Mesut Balcan, 'Taleplerimizi kime ileteceğiz?' Gidip kasapçılar derneğine mi soracağız? taleplerimiz PTT'nin yasa, kanun ve yönetmeliklere riayet etmesidir. PTT sürgün edilen yöneticilerimizin hizmet gereğiyle yaptığını ifade ediyor. Hizmet gereği dediğiniz şey İstanbul'dan Hakkari Çukurca'ya bin 800 km uzak olan bir yere göndermek midir? Bu bir liyakatsizliktir. Amacımız üyeleri, yöneticileri ve temsilcilerinin baskıya uğraması karşısında bu ayrımcı ve hukuk dışı uygulamaların geri alınması, talebimizi hem ilgililere iletmek, hem de bu hukuksuzluklara sessiz kalmadığımızı vurgulamaktır" dedi. Öte yandan, meydanda hazır bulunan Haber-Sen üyeleri çeşitli sloganlar atarak olaysız bir şekilde dağıldı.

Yunus Emre Aytekin - İbrahim Çakmak