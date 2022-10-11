Haber yaparken köpeğin saldırısına uğradı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ceviz hasadı haberi çekimi yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Sedat Özata, beklemediği bir olayla karşılaştı. Ceviz hasadını görüntülemeye çalışan Özata, bir anda bacağındaki acı ile neye uğradığını şaşırdı. Jack Russell Terrier cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Özata, bacağından yaralandı. Niksar Devlet Hastanesine giderek kuduz aşısı olan Özata, aniden gelişen olay karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Nurhan İçmez

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