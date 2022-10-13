Haberimizin arkasındayız! Keşke yalan olsaydı...

İHA'nın 1 Ekim'de servis ettiği haberin ardından 656 yıllık tarihi camideki PVC pencerelerin de haberden birkaç gün sonra söküldüğü ortaya çıktı. 12 gün önceki haberin fotoğraf ve görüntülerinde yer alan İHA muhabiri Ahmet Berke Erdal, dün tekrar camiye gitti, plastik pencerelerin 1 hafta önce söküldüğünü köylüler ile röportaj yaparak tespit etti. Ayrıca inceleme için camiye girdiğinde, müteahhit firmanın işçilerinin engellemesiyle karşılaştı.

İletişim Başkanlığı 1-8 Ekim tarihlerine yönelik dezenformasyon bülteninde, “Çanakkale'de 656 yıllık camiye PVC pencere taktılar” başlıklı habere ilişkin şu görüşlere yer verildi. “Bahsi geçen camiye daha önce cemaatin izinsiz taktırdığı PVC pencereler, 6 yıl önce restorasyon çalışmalarının başlaması ile sökülmüştür. Halen restorasyon çalışması süren camide PVC pencere yoktur” İletişim Başkanlığı'nın dediği gibi evet 13 Ekim günü camide PVC pencereler yoktu. Ancak bu İHA'nın haberinin bütün abonelerin haber bültenlerinde yer almasının ardından sökülmüştü. Vakıflar Balıkesir Bölge Müdürlüğü yetkililerinin Cumhurbaşkanlığı'nı yanıltan bilgiler verdiği anlaşıldı.

Haberin servis edildiği 12 gün önce fotoğraf karesindeki muhabir plastik pencere doğramalarının, 6 yıl önce takılıp söküldüğü beyanını teyit etmeyerek, 24 Eylül 2022 tarihinde takılı olduğunu dijital fotoğraf makinasının data kayıtlarındaki kimlik bilgilerini kamuoyuna açıklayarak, ispatladı.

Vakıflar Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanlığı'nı yanlış bilgilendirip, o pencereler cemaat tarafından takıldı ve 6 yıl önce söküldü raporu yalan çıktı. Ancak devlet biriminin bu yanlış raporunu Ankara'da İletişim Başkanlığı da sahadan kontrol edip ve kaynağından sormadan, yalan haber raporuna alınca, ilk yayında bir fiyasko oluştu. Mecliste sosyal medya dezenformasyonunun tartışıldığı bir haftada, devletin birimlerinin Cumhurbaşkanlığını yanlış bilgilendirmesi, nasıl çözülecek sorusu akıllara geldi.

Haberi yapmak için camiye gittiğinde tarihi camideki PVC pencerelerin önünde fotoğraf çektiren İHA muhabiri Ahmet Berke Erdal haberinin İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmasının ardından, yeniden aynı camiye gittiğinde, müteahhit firma yetkililerinin engellemesiyle karşılaştı. Ancak çektiği görüntülerde caminin sağ ve sol girişinde takılı olan plastik doğramaların, haberin medyada yer alması sonrası söküldüğünü gördü.

İHA'nın kaydettiği fotoğraf ve görüntüler, haberin gerçek dışı olmadığını, 29 yıllık yüzlerce abonesi olan İhlas Haber Ajansı'nın dezenformasyon yapmadığını da ortaya çıkarmış oldu.

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İHA'nın 1 Ekim'de abonelerine servis ettiği haber şöyleydi:

"656 yıllık tarihi camiye aslına uygun cam yerine PVC pencere takılması görenleri hayrete düşürdü. Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyünde bulunan 656 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi ve külliyesinin restorasyonu 2 yıl önce başladı. 1366'da Osmanlı padişahlarından Murad Hüdavendigar tarafından inşa ettirilen cami, medrese ve hamamlardan oluşan Hüdavendigar Külliyesi'nden geriye cami ve külliyesi kaldı. Medrese ve hamamlar ise zaman içerisinde yok oldu. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise başlatılan restorasyon çalışmalarında caminin pencerelerine aslına uygun ahşap doğrama yerine PVC pencere taktırdı. Tarihi caminin pencerelerine PVC takıldığını gören vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterip yapılan yanlıştan dönülmesi çağrısı yaptı.

Camideki PVC pencerelerin hiç yakışmadığını ifade eden vatandaşlar, "Camiyi ziyarete geldik. Restorasyonda olan caminin pencerelerine PVC doğrama takıldığını gördük. Bu durum tarihe hiç yakışmamış, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli" dedi".

Bugün cami önünde İHA mikrofonuna konuşan muhabir Berke Erdal, “1 Ekim'de servis ettiğimiz haberdeki PVC pencerelerin önünde görüntüm ve fotoğrafım yer alıyordu. Haberi servis edince buradaki yanlışı düzeltmişler. Ancak bizim yaptığımız haberi yanlış bilgilendirmeler sebebiyle yalan haber raporunda ilk sıraya aldılar. Bugün geldik. Çekim yaptırmadılar. Pencereler haberin ardından sökülmüş. Restorasyon çalışması da haberden sonra hızlandı. İsteyen Ayvacık'taki Tuzla köyüne gelip vatandaşlarla konuşabilirler” dedi. Bu arada Vakıflar'dan eski eser restorasyonu alan müteahhitlerin, işi teslim süresinin çok üzerinde bir zamana uzatarak, restorasyon fiyatının kat kat fazlası ödemeler almasının günde getirilmesine sebep oldu.

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