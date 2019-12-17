İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Habibler-Arnavutköy yolunda devrilen tır trafiği kilitledi

Habibler-Arnavutköy yolunda devrilen tır trafiği kilitledi
Habibler-Arnavutköy yolunda devrilen tır trafiği kilitledi

Sultangazi’de kontrolden çıkan bir tırın dorsesi yola devrildi. Dorsede bulunan toprağın yola saçılmasıyla trafik kilitlendi.

Kaza, Arnavutköy-Habibler Yolu Malkoçoğlu Mahallesi mevkisi Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dorsesinde toprak yüklü olan M.E. idaresindeki 34 BUT 251 plakalı tır seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yol kenarındaki su kanalına çarpan tırın dorsesi yola devrildi. Yola saçılan dorsenin içindeki toprak yola saçıldı. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Habibler-Arnavutköy yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola devrilen tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Serdar Ünal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.