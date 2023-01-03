Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme



Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak tensip zaptı hazırladı. Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, duruşma için 14 Şubat'ı belirledi.

Ahmet Furkan Gülap



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