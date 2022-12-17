Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Marmara Cezaevi'ne gönderildi

Türk tarihçi ve yazar, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan suikastın ardından olayın faillerinden biri olan ve yakalanması için hakkında kırmızı bülten çıkarılan Levent Göktaş geçtiğimiz aylarda Bulgaristan'da yakalanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Göktaş'ın Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti. Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin 14 Aralıkta aldığı kararla kabul edilen Göktaş, dün Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'dan havalanan tarifeli uçakla Interpol yetkilileri tarafından İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Göktaş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından teslim alındı.

Öte yandan Göktaş'ın İstanbul'a getirildiği ve polis tarafından teslim alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere Mustafa Levent Göktaş'ı taşıyan uçağın havalimanına iniş yapması ve Göktaş'ın Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi'ne getirildiği anlar yansıdı. Burada işlemleri tamamlanan Göktaş, tutuklanarak saat 04.24'te Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

İnterpol-Europol: Hablemitoğlu suikastı sanıklarından Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol - Europol Daire Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “18.12.2002 tarihinde Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastın sanıklarından Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'ye getirildi. Göktaş, "Tasarlayarak Öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarına istinaden, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız tarafından yayınlattırılan Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranmaktayken Bulgaristan'da yakalanarak tutuklanmıştı. Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'nin iade talebinin, Filibe Temyiz Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 16.12.2022 tarihinde Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarımız koordinesinde Interpol-Europol Daire Başkanlığımız personeli tarafından Bulgaristan'dan teslim alınarak yurda getirilmiştir. Şahıs adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na karşı düzenlenen suikastın sanıklarından Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye getirilmesi hakkında pic.twitter.com/kNaPUN7HWx — İnterpol-Europol Daire Başkanlığı (@interpoldaire) December 16, 2022

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