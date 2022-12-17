Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş tutuklandı

Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının faillerinden biri olan Levent Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti. Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin 14 Aralıkta aldığı kararla kabul edildi.

Interpol yetkilileri tarafından Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'dan havalanan tarifeli uçakla gece saatlerinde İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göktaş'ın Havalimanı emniyetindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildiği belirtildi.

İnterpol-Europol: Hablemitoğlu suikastı sanıklarından Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol - Europol Daire Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “18.12.2002 tarihinde Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastın sanıklarından Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'ye getirildi. Göktaş, "Tasarlayarak Öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarına istinaden, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız tarafından yayınlattırılan Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranmaktayken Bulgaristan'da yakalanarak tutuklanmıştı. Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'nin iade talebinin, Filibe Temyiz Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 16.12.2022 tarihinde Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarımız koordinesinde Interpol-Europol Daire Başkanlığımız personeli tarafından Bulgaristan'dan teslim alınarak yurda getirilmiştir. Şahıs adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na karşı düzenlenen suikastın sanıklarından Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye getirilmesi hakkında pic.twitter.com/kNaPUN7HWx — İnterpol-Europol Daire Başkanlığı (@interpoldaire) December 16, 2022

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