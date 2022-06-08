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Hablemitoğlu suikastına ilişkin 9 gözaltı kararı

Hablemitoğlu suikastına ilişkin 9 gözaltı kararı
Hablemitoğlu suikastına ilişkin 9 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması çerçevesinde 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 5'i yakalanırken, diğer 4 şahsın yakalanması yönünde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Hablemitoğlu suikastına ilişkin daha önce gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Tasarlayarak öldürme" ve "Silahlı örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma sürerken 3 şüpheli daha gözaltına alınmış ve 2'si tutuklanmıştı. Son gözaltı kararında ise emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın da bulunduğu belirtildi. Adresinde bulunamayan Göktaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Engin Yağcı
 

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