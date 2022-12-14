Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme!

Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi kabul edildi. Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.
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