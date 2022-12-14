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Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme!

Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme!
Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme!

18 Aralık 2002’de düzenlenen silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerinden kırmızı bültenle aranan Mustafa Levent Göktaş’ın iade talebi, Bulgaristan tarafından kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi kabul edildi. Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

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