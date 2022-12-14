Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme!

Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi kabul edildi. Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

İLGİLİ HABER Necip Hablemitoğlu suikastını azmettiricisi: FETÖ

İLGİLİ HABER Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması tamamlanırken, istenen cezalar belli oldu

İLGİLİ HABER Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması: 10 kişi hakkında dava açıldı

İLGİLİ HABER Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.