Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

2002 yılında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren yazar Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde baş şüpheli olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alınan Bozkır, gözaltı süresinin dolmasının ardından Adli Muayene Polikliniği'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Bozkır adliyeye sevk edildi.

Zanlı Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için TEM Şube'den adliyeye getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilen Bozkır'a geçtiğimiz pazar günü ek gözaltı süresi alınmıştı. Yeniden Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Ali Nargüner - Yunus Özkan - Engin Yağcı